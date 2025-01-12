Kamyonet Uçuruma Devrildi: Yaralılar Var

Ordu'nun İkizce ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet uçuruma devrildi. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyonet Uçuruma Devrildi: Yaralılar Var

Ordu'nun İkizce ilçesi Düşmese Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan K.Ç, S.T. ve E.T. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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