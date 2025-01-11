Hurda Deposu Alev Alev Yandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın, gökyüzünü simsiyah dumanlarla kapladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangın, Vezirköprü ilçesi Yenimahalle’de bulunan hurda deposunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürece depoyu sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA