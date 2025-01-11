Sahte Alışveriş Sitesiyle Dolandırıcılığa Operasyon

Tunceli'de bir kişi, internet sitesine kredi kartı bilgilerini girip, elektrikli soba siparişi verdi. Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri konuya ilişkin, çalışma başlattı. Çalışmada, sahte alışveriş sitesinden birçok ev aletinin uygun fiyata satışa sunulduğu, yeni evlenen kişilere özel kampanyaların olduğu ve bu yolla birçok kişinin mağdur edildiği belirlendi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonu, SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA