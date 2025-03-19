İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında 'Provokatif Paylaşım'lara Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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İmamoğlu'na Gözaltı Hakkında 'Provokatif Paylaşım'lara Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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