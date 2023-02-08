Hatay'dan bir iyi haber daha: Enkazdan 62 saat sonra kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da depremin 62’inci saatinde İstanbul Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, bir vatandaşı enkazın altından sağ olarak kurtardı. Kentte çalışmalarını sürdüren ekipler çok sayıda vatandaşı enkazdan çıkardı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere pek çok şehirde hasar ve can kaybı yaşandı. İstanbul Eyüpsultan Belediyesi de depremin yaşandığı ilk gün 13 personel ve bir araçtan oluşan Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) ekiplerini arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi.

ENKAZDAN 62 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

AFAD'ın koordinesinde Hatay İskenderun'daki çalışmalara katılan ESAY arama kurtarma ekibi, bugüne kadar 32 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Depremin 62’inci saatinde de İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi karşısında yer alan bir binada çalışma yapan ESAY ekipleri, bir genci enkazın altından sağ olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

 
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