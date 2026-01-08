Halep’te Çatışma Tırmanıyor: Suriye Ordusu YPG’yi Vuruyor! Can Kaybı 9’a Yükseldi

Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suriye ordusu, YPG’nin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’deki mevzilerini operasyonlarla hedef aldı. YPG ise öğrenci yurdu, hastane ve sivil yerleşimlere saldırdı. 6 Aralık’tan bu yana 9 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında Halep’in kuzeyindeki işgal altındaki bölgelerde yaşanan çatışmalar giderek şiddetleniyor. Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla karşılık verdiği saldırıların ardından, YPG güçleri sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.

Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Halep’te işgal altında tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilere yönelik operasyonlar başlattı. Operasyon sonrası bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, YPG unsurlarının farklı noktalardan karşılık verdiği bildirildi.

MAKİNELİ TÜFEKLERLE YERLEŞİM ALANLARI HEDEF ALINDI

Suriye medyasından Alikhbariyah TV’nin aktardığına göre, YPG güçleri sabah saatlerinde Halep’in Lairamoun bölgesi ile Şihan kavşağını makineli tüfeklerle hedef aldı. Saldırıda bir iç güvenlik personelinin yaralandığı, yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÖĞRENCİ YURDU VE HASTANE HEDEF ALINDI

Yerel kaynaklar, YPG’nin saldırılarını sivil alanlara yoğunlaştırdığını belirtti. Meydan Mahallesi, Halep Üniversitesi’ndeki öğrenci yurdu, Kefr Hamra köyü ve Halep Su Kurumu havan ve top atışlarının yanı sıra keskin nişancı ateşiyle hedef alındı.

Ayrıca Er-Razi Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda bir doktor yaralanırken, bir ambulansa açılan ateş sonucu gönüllü bir sağlık çalışanının da yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Çatışmalar sırasında bazı bina ve araçlarda yangın çıkarken, ciddi maddi hasar meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep’teki sağlık yetkilileri, akşam saatlerinde düzenlenen saldırılarda iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 ARALIK’TAN BU YANA 9 ÖLÜ, 55 YARALI

PKK/YPG’nin, Suriye’de SDG adı altında 6 Aralık’tan bu yana Halep’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiği belirtildi. Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 55 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

