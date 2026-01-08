Türkiye’yi Fırtına Vurdu! Çatılar Uçtu, Minareler Yıkıldı, Can Kaybı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına birçok kentte hayatı felç etti. Çatılar uçtu, tekneler sürüklendi, elektrik hatları koptu. Bursa’da yaşanan bir olayda ise fırtına can aldı.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan bir duvar, kuvvetli lodos nedeniyle çöktü. Duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay bölgede büyük üzüntü yarattı.

KOCAELİ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Fırtınanın etkili olduğu Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, çatılarında hasar oluşan 5 okulda eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildi.

Tatil edilen okullar şu şekilde açıklandı: Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu.

KOCAELİ FIRTINAYLA SARSILDI

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda evin çatısı fırtınaya dayanamayarak uçtu. Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde ise onlarca binanın çatısının zarar gördüğü bildirildi.

Kopan elektrik hatları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler yaşanırken, uçan çatı parçaları ana yolları kapattı. Elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir marketin camları kırılırken, Dilovası’nda bir vatandaş kuvvetli rüzgarın etkisiyle tenteyle birlikte savruldu.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir tırın fırtına nedeniyle devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BALIKESİR’DE SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde fırtına denizi adeta kabarttı. Sahil yolları sular altında kalırken, yazlık evlerin suya gömülmesiyle ortaya çıkan görüntüler Venedik’i aratmadı.

İSTANBUL’DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Marmara genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul’da da günlük yaşamı zorlaştırdı. Gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarın hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaştı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu.

Sarıyer Kireçburnu Sahili’nde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek denize düştü.

Tuzla’da ise yükselen dalgalar kıyıya bağlı çok sayıda tekneyi sürükledi. Bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Bağlama halatlarının koptuğu, teknelerin birbirine çarptığı ve iskelelerde hasar oluştuğu gözlendi.

MİNARELER VE TARİHİ YAPILAR DA ZARAR GÖRDÜ

Manisa’nın Demirci ilçesinde fırtına, Mahmutlar Mahallesi’ndeki caminin minaresinin tepe kısmını yıktı. Kopan şerefe bölümünün bir evin çatısına düştüğü, ardından yola savrulduğu öğrenildi. Olayda çevredeki elektrik hatları da zarar gördü.

İstanbul’da ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bulunan Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak cami avlusuna düştü. Şiddetli rüzgarın tarihi yapılarda da hasara yol açtığı bildirildi.

Kaynak: İHA