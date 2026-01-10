Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a basın açıklaması sırasında bu çatışma soruldu.

"(Halep'te) barış görmek istiyorum" diyerek soruya yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kürtler ve Suriye hükümetiyle iyi geçiniyoruz, bunu çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır doğal düşman oldular, ama ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. Ve şimdiye kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni bir olay (Halep'teki çatışma) ve bunun durdurulmasını istiyoruz."

Trump on Syria:



We get along with both the Kurds and the Syrian government — as you know, very well.



They have been natural enemies over the years, but we have good relations with both, and we want to see Syria succeed.



So far, I think there has been progress, but this… pic.twitter.com/D2NvOIC0Qy — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

