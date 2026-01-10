Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum'

ABD Başkanı Trump, Halep'te terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin çağrıda bulundu. Her iki tarafla da ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, "Barış görmek istiyorum" dedi.

Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum'
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a basın açıklaması sırasında bu çatışma soruldu.

"(Halep'te) barış görmek istiyorum" diyerek soruya yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kürtler ve Suriye hükümetiyle iyi geçiniyoruz, bunu çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır doğal düşman oldular, ama ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. Ve şimdiye kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni bir olay (Halep'teki çatışma) ve bunun durdurulmasını istiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

