En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu

Kök aylıkları düşük olduğu için yapılan zamların ardından maaşları 16 bin lira ve altında kalan yaklaşık 4 milyon emekli, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak en düşük emekli aylığı düzenlemesine odaklandı. Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan yaklaşık 13 maddelik kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığına ilişkin rakam netleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL oldu.

MECLİS'TEN GEÇMESİ HALİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yaklaşık 4,3 milyon emekliyi ilgilendiren maaş artışı için kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından komisyonda görüşülecek ve sonrasında Meclis Genel Kurulu'na gelerek oylanacak. Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşların yatma süresine kadar kanunun onaylanması yetişmezse, fark olarak belirlenen tarihte 3 bin 119 lira hesaplara yansıyacak.

