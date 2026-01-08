Türkiye’de Arama Kurtarmada Yeni Dönem! Enkazın Altına Onlar Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arama-kurtarma faaliyetlerinde çığır açması beklenen "Kahraman Fareler Projesi”, ilk kez Antalya’da uygulamaya alınmaya hazırlanıyor. Proje sayesinde enkaz altında köpeklerin ve insan gücünün ulaşmakta zorlandığı dar alanlar, sırtlarına kamera yerleştirilen özel eğitimli fareler aracılığıyla incelenecek.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ANTALYA

Türkiye’de ilk kez Antalya’da hayata geçirilen "Kahraman Fareler Projesi", afet müdahale süreçlerine farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, enkaz altında mahsur kalan kişilerin tespiti için farelerin koku alma yeteneklerinden faydalanılacak.

FARELERE GPS VE KAMERA SİSTEMİ

Projenin tanıtımında konuşan GEA Arama Kurtarma Takım Lideri Erkan Atarer, Afrika keseli sıçanların sırtlarına entegre edilen GPS ve kamera sistemleri sayesinde enkaz içindeki hareketlerin anlık olarak izlenebileceğini ifade etti.

İKİNCİL ÇÖKME RİSKİ OLUŞTURMUYOR

Belçika merkezli APOPO iş birliğiyle Türkiye’ye getirilen Jo, Caruso, Wagner, Billy, Kira ve Daniel isimli altı Afrika keseli sıçanı, Muratpaşa’da kurulan özel alanda enkaz senaryolarına uygun eğitimlerden geçiriliyor. Hafif yapıları ve güçlü koku alma yetileri sayesinde bu farelerin, dar alanlarda ikincil çökme riski yaratmadan görev yapabileceği belirtiliyor.

KAMERA, ENKAZIN ‘GÖZ’Ü OLACAK

Farelerin sırtına yerleştirilen kamera ve GPS sistemi, ekiplerin farelerin izlediği rotayı anlık olarak takip etmesine olanak tanıyor. Bu sayede enkazın derinliği, yapısı ve erişilmesi zor noktalar hakkında detaylı veriler elde ediliyor. Projede görev alan farelerin eğitim sürecinin ise yaklaşık 3 yıldır devam ettiği öğrenildi.

KENTSEL ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ

19 Temmuz 2017’de imzalanan iş birliği protokolü sonrasında belediye tarafından derneğe 967 metrekarelik bir alan tahsis edildi. Bu süreçte GEA ekipleri, Muratpaşa’da yaşayan vatandaşlara kentsel arama kurtarma eğitimleri verdi, belediye personeline yönelik özel programlar düzenledi ve afet bölgelerinde Muratpaşa’yı temsilen görev aldı.

Kaynak: İHA