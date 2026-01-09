ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, ülkede huzuru ve toplumsal uzlaşıyı pekiştirmek amacıyla çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Başsavcı Tarek William Saab da konuya ilişkin değerlendirmesinde, serbest bırakma sürecinin Venezuela’nın yasal çerçevesi ve adalet sistemi doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Yetkililer, bugüne kadar kaç kişinin özgürlüğüne kavuştuğuna dair kesin bir sayı paylaşmadı.

‘İKİNCİ SALDIRIYI İPTAL ETTİM’

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Venezuela’daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını “son derece önemli ve yerinde bir adım” olarak nitelendiren Trump, ABD ile Venezuela’nın özellikle petrol ve doğal gaz altyapılarının yeniden inşası konusunda yapıcı bir iş birliği yürüttüğünü ifade etti. Trump, bu sürecin etkisiyle Venezuela’ya yönelik planlanan ikinci askeri hamleyi devre dışı bıraktığını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela, “Barış Arayışı”nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır. ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci Saldırı Dalgası’nı iptal ettim; görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacaktır. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacaktır; bugün Beyaz Saray’da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Kaynak: İHA