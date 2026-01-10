Bakan Şimşek, 2026 Enflasyon Hedefini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürdüğünü belirterek, 2026 yılı hedefinin yüzde 20’nin altı olduğunu söyledi. Şimşek, fiyat artışlarının tüm alt kalemlerde gerilediğini vurguladı.

Bakan Şimşek, 2026 Enflasyon Hedefini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirterek, 2026 yılı için hedefin yüzde 20’nin altı olduğunu açıkladı. Şimşek, MÜSİAD’ın '2025 Değerlendirmesi, 2026 Beklentileri' toplantısında yaptığı konuşmada, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

'TEK BİR ALANA BAĞLI DEĞİL'

Şimşek, enflasyonun 2023’te yüzde 65 seviyesinde olduğunu, 2024’te yüzde 44’e, 2025’te ise yaklaşık yüzde 31’e gerilediğini belirterek, "Şimdi hedefimiz, bunu 2026’da yüzde 20’nin altına indirmek" dedi. Enflasyondaki düşüşün tek bir alana bağlı olmadığını vurgulayan Şimşek, hizmet, gıda ve temel mal gruplarında da belirgin gerileme yaşandığını söyledi. Hizmet enflasyonunun yüzde 91’den yüzde 44’e kadar düştüğünü aktaran Şimşek, gıda enflasyonunun ise yüzde 28 seviyelerine gerilediğini kaydetti. Şimşek, "Koşullar dezenflasyonu destekliyor. 2026’da ve sonrasında enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

