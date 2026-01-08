MSB'den Kritik Suriye Açıklaması: 'Yardım Talep Edilirse Gerekli Desteği Sağlarız'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Suriye Ordusu, Halep'te terör örgütü PKK/YPG kontrolünde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı da son günlerde şiddetlenen çatışmalara dair açıklama yayımladı.

Şam rejimine talep etmesi halinde destek verileceği belirtildi:

- Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.
- Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.
Kaynak: ANKA

