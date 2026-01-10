Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. Survivor yarışmasıyla tanınan ve programın ilk elenen ismi olan oyuncu Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Survivor yarışmasıyla tanınan ve programın ilk elenen yarışmacısı olan oyuncu Selen Görgüzel’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, Survivor yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Kaynak: DHA

