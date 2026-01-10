Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Survivor yarışmasıyla tanınan ve programın ilk elenen yarışmacısı olan oyuncu Selen Görgüzel’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, Survivor yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Kaynak: DHA