Suriye Ordusu SDG'ye Saat Verdi! Yoğun ve Hedefli Saldırılar Başlıyor

Suriye'nin Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarının ardından Suriye ordusunun ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı askeri operasyonu sürüyor.

Şam yönetimi, saat 13.30'dan itibaren Halep'teki Şey Maksud, Eşrefiye ve Ben Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG'ye yönelik hedefli saldırılara başlayacaklarını duyurdu.

Hükümet, sivillerin tahliyesinin 10.00-13.00 arası yapılacağını bildirdi.

Şey Maksud, Eşrefiye ve Ben Zeyd mahallelerinde 13.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HALEP'TE SON DURUM NE?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarının ardından Suriye ordusu dün ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlattı.

Operasyon nedeniyle binlerce sivilin ayrıldığı Halep sokaklarında gece boyu sessizlik hakim oldu. Halep'te, terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, kentin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ayrılarak güvenli bölgelere geçmişti.

SDG'YE OPERASYON

Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denilmişti.

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynakları, SDG'nin Deyrizor'un doğusundaki El-Buleyl kasabasında Suriye iç güvenlik güçlerinin noktalarını ağır makineli silahlarla hedef aldığını söyledi.

"SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF"

Suriye ordusu, dün öğlen saatlerinde ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi