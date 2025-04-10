Gümüşhane’de Fırtına Felaketi: 20 Evin Çatısı Uçtu

Şiddetli rüzgarla birlikte gelen fırtına, Gümüşhane’de il ve ilçe merkezlerinde büyük zarara yol açtı. Can kaybı yaşanmazken, 20 evin çatısı uçtu; hasar tespit çalışmaları başladı.

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Gümüşhane’de Fırtına Felaketi: 20 Evin Çatısı Uçtu

Gümüşhane’de dün öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına, kenti adeta felç etti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle il genelinde toplam 20 evin çatısı yerinden söküldü. Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde 13, Köse ilçesinde 2 ve Kelkit’te 5 evin ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Fırtınanın ardından hızla sahaya inen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, zarar gören bölgelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı.

Gümüşhane’de Fırtına Felaketi: 20 Evin Çatısı Uçtu - Resim : 1

Vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) acil yardım ödeneği talep edildiği ifade edildi. Yetkililer, meteorolojik uyarıların dikkate alınması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

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Kaynak: İHA

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