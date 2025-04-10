Ebeveynler Dikkat: Bakanlık Duyurdu, Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yeni bir bildirimde bulundu. Bildirime göre "Mao Mao Yu" marka fosforlu kalemin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Ebeveynler Dikkat: Bakanlık Duyurdu, Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden piyasada bulunan güvensiz ürünlerle ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ifşa listesine bir ürün daha eklendi.

"Mao Mao Yu" marka dondurma şekilli fosforlu kalemin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler Dikkat: Bakanlık Duyurdu, Satışı Yasaklandı - Resim : 1

Ürünün toplatılma nedeni ekolojik testleri geçememesi ve "fitalat" içermesi olarak açıklandı. Ürünün taşıdığı riskler ise "Kimyasal, Sağlık Riski, Yaralanma" ifadeleriyle duyuruldu.

Ebeveynler Dikkat: Bakanlık Duyurdu, Satışı Yasaklandı - Resim : 2

ZARARLARI NELER?

Fitalatlar, plastikleri daha esnek, şeffaf ve dayanıklı hale getirmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Genellikle PVC gibi plastiklerde, bazı oyuncaklarda, gıda ambalajlarında, kozmetik ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde bulunurlar. Fitalatlar insan sağlığı için büyük riskler barındırıyor. İşte fitalatların zararları:

1. Hormon sistemine etkisi (Endokrin Bozucu)

  • Östrojen veya testosteron gibi hormonları taklit edebilir veya engelleyebilir.
  • Erkek çocuklarda üreme sistemi gelişimini bozabilir.
  • Erken ergenlik gibi sorunlara yol açabilir.

2. Üreme sistemi sorunları

  • Sperm sayısını ve kalitesini azaltabilir.
  • Doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
  • Gebelikte maruz kalma durumunda bebeğin gelişiminde sorunlar yaşanabilir.

3. Gelişimsel ve nörolojik etkiler

  • Bazı araştırmalar, çocuklarda davranışsal bozukluklar, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğunu göstermekte.
  • Beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

4. Alerji ve astım

  • Solunum yoluyla alındığında veya temasla, alerjik reaksiyonlara ve astım semptomlarının kötüleşmesine neden olabilir.

5. Obezite ve metabolik bozukluklar

  • Fitalatlar, metabolizmayı etkileyerek obezite, insülin direnci gibi sorunlara katkı sağlayabilir.
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