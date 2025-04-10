Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Türkiye’ye Çağrı: İmamoğlu Derhal Serbest Bırakılsın

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Strazburg’da düzenlediği oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair son gelişmeleri gündemine aldı. Karar tasarısında, ''İmamoğlu’nun siyasi saiklerle tutuklandığı izlenimi verdiği'' ifadesine yer verilirken, tasarı 90 oyla kabul edilirken sadece sekiz parlamenter karşı çıktı, iki kişi ise çekimser kaldı.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Türkiye’ye Çağrı: İmamoğlu Derhal Serbest Bırakılsın

Genel kurulun acil gündemle toplandığı oturumun ardından, AKPM Türkiye'ye, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun ''derhal serbest bırakılması'' yönünde çağrıda bulundu.

Mecliste Türkiye, iktidar ve muhalefet partilerinden toplam 18 milletvekiliyle temsil edildi. Türkiye’yi izleme görevini üstlenen raportörler Stefan Schennach (Avusturya, SOC) ve Lord David Blencathra (Birleşik Krallık, ECPA) tarafından hazırlanan önerilere dayanarak oylamaya sunulan tasarıya, 90 üye destek verdi. Sekiz milletvekili ret oyu verirken, iki kişi çekimser kaldı.

AKP'Lİ VEKİLLERDEN TASARIYA ELEŞTİRİLER

Karar tasarısına itiraz eden AKP ve MHP'li vekiller, 12 değişiklik önergesi sundu ancak bu öneriler komisyon tarafından oy birliğiyle reddedildi. AKP'li milletvekilleri Seda Gören Bölük ve Meryem Göka, oylama öncesinde söz alarak tasarıya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Metinde, İmamoğlu’nun ceza soruşturmasına tabi tutulması, tutuklanması ve üniversite diplomasının geçersiz sayılmasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne geçildiği vurgulandı. Ayrıca, İmamoğlu ve soruşturmada yer alan diğer kişilere yönelik ''asılsız tüm suçlamaların düşürülmesi'' ve İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararının geri çekilmesi talep edildi.

Parlamenterler, bu adımların ''siyasi saiklerle alınmış göründüğünü, muhalefeti sindirmeye, faaliyetlerini engellemeye, çoğulculuğu bastırmaya ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir girişim olduğunu'' kaydetti.

AKPM PROTESTO GÖZALTILARINI KINADI

AKPM, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan protestolarda meydana gelen ''haksız gözaltı ve tutuklamaları, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını ve gözaltındaki göstericilere yönelik kötü muameleyi şiddetle kınadığını'' duyurdu. Meclis, barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğünün sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan meşru sınırlamalar çerçevesinde kısıtlanabileceğini hatırlattı ve bu sınırlamaların yasal temele dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Türkiye’ye Çağrı: İmamoğlu Derhal Serbest Bırakılsın - Resim : 1

GAZETECİLER VE GENÇLER İÇİN FLAŞ ÇAĞRI

''Demokratik değerlerden geri adım anlamına gelen ve Türk halkının iradesine aykırı endişe verici gelişmeler olarak'' nitelendirilen olaylar karşısında AKPM, Türk yetkililere şu çağrıları yaptı:

''Protestolar çerçevesinde ifade ve toplanma özgürlüğü ile diğer insan haklarına tam saygı gösterilmesi, göstericilere yönelik orantısız güç kullanımının sona erdirilmesi, asılsız suçlamalarla gözaltına alınanların serbest bırakılması, protestolarla ilgili haber yapan gazetecilerin serbest bırakılması, medyanın halkı bilgilendirme görevini özgürce yerine getirebilmesine izin verilmesi, bu süreçte gözaltına alınan herkes için adil yargılanma koşullarının sağlanması."

Son olarak Meclis, Türkiye’ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a ilişkin kararlarını gecikmeksizin uygulama ve yargı bağımsızlığını teminat altına alacak kapsamlı bir adalet reformu gerçekleştirme çağrısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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