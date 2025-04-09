Trafik Işıkları Fırtınanın Kuvvetine Dayanamadı

Eskibağlar Mahallesi Hastane Kavşağı’nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla trafik ışıkları devrildi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, devrilen trafik ışığını kaldırmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarında araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA