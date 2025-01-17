Gaziantep'te Dehşet: Vinçle Duvara Çarptı, Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te bir vinç sürücüsü duvara çarptı. Duvarın çökmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Nakliyatçılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Günbaş (52), kullandığı vincin çarpması sonucu duvar devrildi. Günbaş, devrilen duvarın altında kalan araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Günbaş'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA