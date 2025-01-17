Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: Yaralılar Var

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir araca çarptı ardından da tarlaya uçtu. Korkunç kazada 2 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: Yaralılar Var

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula istikametine giden A.Y. yönetimindeki 45 B 6895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yöne giden G.T. yönetimindeki 35 ADN 001 plakalı otomobile çarptı, daha sonra takla atarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada tarlaya uçan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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