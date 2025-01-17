Bingöl'de Takla Atan Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu sürücü ile 1 kişi yaralandı. Otomobilde kaza nedeniyle gaz kaçağı oluştu.

Bingöl'de Takla Atan Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde F.D'nin kullandığı 44 ADR 265 plakalı otomobil, Güvenlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle gaz kaçağı oluşan otomobile, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

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Kaynak: AA

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