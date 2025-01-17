İBB Meclisi'nde 'Rıza Akpolat' Protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında tutuklanarak cezaevine gönderilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için dövizli eylem yapıldı.

CHP Meclis üyeleri toplantıda gündem dışı konuşmalar yapıldığı sırada Rıza Akpolat'ın resminin bulunduğu dövizler kaldırarak tepkilerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturmaya ilişkin 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, Akpolat ve Aktaş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı Akpolat hakkında görevden uzaklaştırma kararı çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi