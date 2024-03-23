Gaziantep'te altın iddiası ortalığı karıştırdı, eline alan kuyumcuya koştu!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömür, Gaziantep'i karıştırdı. Çuvalları açarak kömür tanelerini tek tek kıran vatandaşlar, buldukları sarımsı maddeyi altın zannederek kuyumcuya koştu.

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Gaziantep'te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar ortalığı karıştırdı.

Şehir efsanesine dönüşen ve özellikle sosyal medyada günden güne yayılmaya başlayan olay sonrası kömür çuvallarını açarak kömür tanelerini tek tek kıran vatandaşlar, buldukları sarımsı maddeyi altın zannederek kuyumcuya koştu.

ALTIN HEYACANI SON BULDU

Kuyumcuların atölyeye getirilen sarımsı maddeyi incelemesinin ardından bir şehir efsanesi son bulurken gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Kuyumcunun incelediği maden parçasının altın olmadığı ve değersiz pirit madeni olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te altın iddiası ortalığı karıştırdı, eline alan kuyumcuya koştu! - Resim : 1

"ALTIN OLMADIĞINI ANLADIK"

Altın işleme atölyesinde kömürü incelediklerini söyleyen kuyumcu ustası Metin Yasin Avcı, "Bu iddiaları 2-3 gün öncesinde internette gördük. Gaziantep’teki esnaflarımız kömürü göndererek İçinde altın olduğu söylentisinden dolayı incelememizi söyledi. Biz de baktık ayar suyumuzu verdik. Altın olduğu iddia edilen madeni ateşle inceledik ve onun altın olmadığını anladık" dedi.

"VATANDAŞLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Altın çıkar umuduyla getirilen kömürlerin değersiz madenlerden olan pirit madeni olduğunu ve insanların hayallerinin suya düştüğünü aktaran Avcı, "Bize gelen ürünü ilk önce ateşe tuttuk, sonrasında altınlarda kullandığımız asit içerisine soktuk ve denedik. Çıkardığımızda tüm renginin gittiğini ve sadece siyah kömürün kaldığını gördük. Kömür işiyle ilgilenen birkaç kişiye sorduğumuzda pirit denilen bir maden olduğunu söylediler. Buraya bu çeşit kömür parçasını getiren vatandaşlar altın olmadığını öğrendiğinde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu şehir efsanesi nedeniyle il genelinde altın çıkar umuduyla kömürleri yıkamaya başlamışlardı. Günümüz şartlarında ise altın büyük bir meblağ olduğu için koşup koşup getiriyorlardı ama insanların hayali suya düşmüş oldu" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gaziantep Altın
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