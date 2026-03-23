Gazeteci İsmail Arı Tutuklandı
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle gözaltına alınan Gazeteci İsmail Arı tutuklandı.
BirGün muhabiri İsmail Arı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Arı, aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ta gözaltına alınmış, ardından Ankara’ya götürülmüştü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Arı’ya 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi. Arı, gözaltı sürecinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna gönderdiği mesajda suçlamaları reddetti.
Kaynak: Haber Merkezi
