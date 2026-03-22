ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - İran'dan İsrail'e Ağır Misilleme! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışma 23’üncü gününde şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan sert bir karşılık geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu, dün sabah Natanz Nükleer Tesisi’nin hedef alındığını duyurmuştu. Bu Saldırının ardından tansiyon daha da yükseltti.

İran, bu saldırıya misilleme olarak İsrail’e yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail’in güney bölgelerine düzenlenen saldırılar, 6 dalga halinde gerçekleştirildi. Hedefler arasında Dimona Nükleer Santrali’nin de bulunduğu güney hattı yer aldı.



00.20 İRAN'IN KARŞI SALDIRISINDA BÜYÜK YIKIM

İran’ın misilleme saldırılarında Arad kenti de hedef alındı. Bölgede ciddi yıkım meydana gelirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre en az 3 bina tamamen çöktü. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Bu saldırı İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Musevi'nin "İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum" ifadeleri üzerine geldi. Musevi, gelecek günlerde kullanılacak yeni füze sistemlerinin İsrail ile ABD’yi hayrete düşüreceğini söylemişti.

00.40 SUUDİLER 5 İRANLI DİPLOMATA KAPIYI GÖSTERDİ

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ve 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

00.55 İSRAİL'DEN FÜZE SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran saldırısında ilk bilgilere göre Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu arada İsrail ordusu, İran'ın ağır hasara yol açan misilleme saldırılarında füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA