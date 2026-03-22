Gazeteci İsmail Arı'nın İfadesi Ortaya Çıktı

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın gözaltına alındığı soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. Arı, gazetecilik faaliyeti dışında bir eylemi olmadığını vurguladı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci İsmail Arı, aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ta gözaltına alınmasının ardından Ankara’ya sevk edildi. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltilen Arı’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. BirGün'de yer alan habere göre Arı, yaklaşık 3 ay önce çekilen bir video nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, ifadeye çağrılması halinde zaten gideceğini, buna rağmen bayram günü gözaltı uygulanmasını eleştirdi.

AÇIK KAYNAKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Arı, söz konusu içeriklerde yer alan bilgilerin açık kaynaklara dayandığını söyledi. Anlattıklarının daha önce de haberleştirildiğini ve kamuoyunda bilinen konular olduğunu ifade etti. Soruşturmaya konu olan paylaşımlardan birinin Yunus Emre Vakfı'yla ilgili olduğunu belirten Arı, bu konudaki haberleri nedeniyle kamu yararına hizmet ettiğini vurguladı. "Devletin bana teşekkür etmesi gerekirken soruşturma açılmasına şaşkınım" dedi.

KORUMA KARARINI HATIRLATTI

Arı ayrıca, uzun süredir hakkında koruma kararı bulunduğunu ve iki polis eşliğinde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, buna rağmen gözaltına alınmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. İfadesinde gazetecilik faaliyetleri dışında herhangi bir eylemi olmadığını vurgulayan Arı, suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Gazeteci İsmail Arı Gözaltına AlındıGazeteci İsmail Arı Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

'Bayram İzni' Kararıyla Çıktı, Eşini Katletti! 'Bayram İzni' Kararıyla Çıktı, Eşini Katletti!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Sivas'ta Zincirleme Kaza... 1 ölü, 5 yaralı Sivas'ta Zincirleme Kaza... 1 ölü, 5 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - ABD ve İran'dan Karşılıklı 48 Saat Resti '48 Saat İçinde Su Depolayıp, Telefonlarınızı Şarj Edin'
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
İstanbul Fatih'te İki Bina Çöktü! Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı
Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti