Gazeteci İsmail Arı'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Gazeteci İsmail Arı, aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ta gözaltına alınmasının ardından Ankara’ya sevk edildi. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltilen Arı’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. BirGün'de yer alan habere göre Arı, yaklaşık 3 ay önce çekilen bir video nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, ifadeye çağrılması halinde zaten gideceğini, buna rağmen bayram günü gözaltı uygulanmasını eleştirdi.

AÇIK KAYNAKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Arı, söz konusu içeriklerde yer alan bilgilerin açık kaynaklara dayandığını söyledi. Anlattıklarının daha önce de haberleştirildiğini ve kamuoyunda bilinen konular olduğunu ifade etti. Soruşturmaya konu olan paylaşımlardan birinin Yunus Emre Vakfı'yla ilgili olduğunu belirten Arı, bu konudaki haberleri nedeniyle kamu yararına hizmet ettiğini vurguladı. "Devletin bana teşekkür etmesi gerekirken soruşturma açılmasına şaşkınım" dedi.

KORUMA KARARINI HATIRLATTI

Arı ayrıca, uzun süredir hakkında koruma kararı bulunduğunu ve iki polis eşliğinde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, buna rağmen gözaltına alınmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. İfadesinde gazetecilik faaliyetleri dışında herhangi bir eylemi olmadığını vurgulayan Arı, suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi