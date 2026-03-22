Halı Sahada Kalp Krizi: Bir Anda Yere Yığıldı, Kurtarılamadı

Olay, şehir merkezindeki bir halı sahada saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Güler’in aniden rahatsızlanması üzerine sahadaki oyuncular durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Güler’in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kriz anları, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Güler’in fenalaşma ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: DHA