Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor?

İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Gözaltı sayısının arttığı dosyada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de yer aldı. tv100’ün haberine göre, soruşturma kapsamında şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

NEYLE SUÇLANIYOR?

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu soruşturmanın detaylarına dair çok özel bilgiler paylaştı. Tosunoğlu, "Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu’nun ardından türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Aldığımız bilgiler yer temini ve yardım etmek suçu olabilir" dedi.

Daha önce yürütülen operasyonlarda aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Soruşturmada ayrıca iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetmişti. Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kundakçı’dan destek istedi. Kundakçı, Canbay ve beraberindekilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içinde beklediği sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi