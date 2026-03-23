ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | CANLI BLOG: ABD, Hark Adası'nı İşgale Hazırlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışma 24’üncü gününde devam ediyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan sert bir karşılık gelince ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde Tahran yönetimine yeni bir tehditte bulundu.

Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu. İran da böyle bir durumda bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketleri 'tamamen yok edeceğini' açıkladı.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

00.25 ABD'DEN HARK ADASI İŞGALİ HAZIRLIĞI

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenlemeyi değerlendiriyor. Üst düzey ABD'li yetkililer, son günlerde İsrail ve diğer ülkelerdeki muhataplarına ABD'nin Hark Adası'nı işgal etmek için saldırı başlatmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini bildirdi.

Konuya vakıf ABD'li bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası'na çıkarma yapmak için Orta Doğu'ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli sevkiyatını hızlandırdığını söyledi. Haberde, bu sevkiyatın, hafif uçak gemisi işlevi gören amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın yanı sıra amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock'tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nu kapsadığı ve bu üç geminin yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personelini taşıdığı belirtildi. Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA