Dünya 'Yüzyılın Olayı' İçin Nefesini Tutacak: 2027’de Gökyüzünde Ne Olacak?

2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, şimdiden 'yüzyılın olayı' olarak anılıyor. Bunun nedeni yalnızca gökyüzünde yaşanacak görsel şölen değil, aynı zamanda bu olayın nadir görülen astronomik koşulların bir araya gelmesiyle oluşacak olması.

Euronews Türkçe'nin bilim insanlarından aktardığına göre Güneş tutulmasının süresini belirleyen temel faktörler Dünya, Ay ve Güneş’in birbirine göre konumu. 2027’de bu üçlü, neredeyse kusursuz bir hizalanma yakalayacak. Ay, Dünya’ya görece daha yakın bir konumda bulunurken, Güneş daha uzak bir noktada olacak. Bu da Ay’ın Güneş’i daha uzun süre tamamen örtmesine imkan tanıyacak.

ÇAĞIN EN UZUN TUTULMASI

Teorik olarak bir tam Güneş tutulmasının en fazla yaklaşık 7,5 dakika sürebileceği hesaplanıyor. 2027 tutulması ise 6 dakika 23 saniyelik süresiyle bu sınırın oldukça yakınına ulaşıyor. Bu da onu modern çağın en uzun ve en dikkat çekici tutulmalarından biri haline getiriyor.

Tutulmanın bir diğer dikkat çekici yönüyse izlenebilirliği. Tam karanlık hattı; Malaga, Tanca, Cidde ve Luksor gibi kolay ulaşılabilir şehirlerin üzerinden geçecek. Bu durum, olayı sadece bilimsel değil aynı zamanda turistik bir fenomene dönüştürüyor.

Uzmanlar, bu tür bir deneyimin fotoğraflarla tam olarak aktarılmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Tamlık anında gökyüzü aniden kararırken, sıcaklık düşüyor ve Güneş’in normalde görünmeyen dış katmanı, yani korona, çıplak gözle seçilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi