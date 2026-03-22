Sudan'da Hastaneye Saldırı! 13'ü Çocuk 64 Ölü

DSÖ, Sudan’da bir hastaneye düzenlenen saldırıda 13’ü çocuk en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede çatışmaların başından bu yana yüzlerce sağlık tesisi hedef alındı.

Sudan'da Hastaneye Saldırı! 13'ü Çocuk 64 Ölü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’da bir hastaneye düzenlenen saldırının ağır bir bilanço yarattığını açıkladı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırıda 13’ü çocuk en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini, 89 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırı, Doğu Darfur eyaletinin başkenti Ed-Dain’de bulunan bir hastaneye 20 Mart gecesi düzenlendi. DSÖ, tesisin aldığı hasar nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve bunun bölgede sağlık hizmetlerinde kritik aksamalara yol açtığını bildirdi.

213 SAĞLIK TESİSİ HEDEF ALINDI

Ghebreyesus, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar boyunca 213 sağlık tesisinin hedef alındığını belirtti. Bu saldırılarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İsrail Gazze'de Polis Aracına Vurdu! 4 Can Kaybı İsrail Gazze'de Polis Aracına Vurdu! 4 Can Kaybı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Dünya 'Yüzyılın Olayı' İçin Nefesini Tutacak: 2027’de Gökyüzünde Ne Olacak? Dünya 'Yüzyılın Olayı' İçin Nefesini Tutacak
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - ABD ve İran'dan Karşılıklı 48 Saat Resti '48 Saat İçinde Su Depolayıp, Telefonlarınızı Şarj Edin'
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
İstanbul Fatih'te İki Bina Çöktü! Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı
Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti