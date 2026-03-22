Sudan'da Hastaneye Saldırı! 13'ü Çocuk 64 Ölü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’da bir hastaneye düzenlenen saldırının ağır bir bilanço yarattığını açıkladı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırıda 13’ü çocuk en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini, 89 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırı, Doğu Darfur eyaletinin başkenti Ed-Dain’de bulunan bir hastaneye 20 Mart gecesi düzenlendi. DSÖ, tesisin aldığı hasar nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve bunun bölgede sağlık hizmetlerinde kritik aksamalara yol açtığını bildirdi.

213 SAĞLIK TESİSİ HEDEF ALINDI

Ghebreyesus, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar boyunca 213 sağlık tesisinin hedef alındığını belirtti. Bu saldırılarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA