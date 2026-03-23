Osimhen Türkiye’de Kulüp Satın Alıyor

Galatasaray forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen'in, Türkiye’den bir kulüp satın almak istediği iddia edildi. Afrik Foot’un haberine göre Osimhen’in hedefinde TFF 1. Lig'deki İstanbulspor bulunuyor. Ancak bu girişimin yalnızca bir kulüp satın alma hamlesi olmadığı, daha geniş bir projeyi kapsadığı belirtiliyor.

'FUTBOL KÖPRÜSÜ' KURMAK İSTİYOR

Haberde, Nijeryalı futbolcunun amacının Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmak olduğu vurgulandı. Bu kapsamda ilk adımın Nijerya’da bir futbol akademisi açılması olacağı ifade ediliyor. Planlamaya göre genç yetenekler erken yaşta keşfedilerek eğitilecek, ardından İstanbulspor bünyesine katılacak. Türkiye’de gelişimlerini sürdüren oyuncuların ise uluslararası vitrine çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi