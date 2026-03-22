Galatasaray Kararını Verdi... Icardi'yle Yollar Ayrılıyor mu?

Galatasaray’da aylardır belirsizliğini koruyan Mauro Icardi dosyasında karar verildiği öne sürüldü. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda Arjantinli forvetle yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, kulislerde dikkat çekici bir iddia öne çıktı. Fanatik Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim uzun süredir gündemde olan sözleşme uzatma konusunu rafa kaldırdı. Bu çerçevede kulübün, sezon sonunda Icardi'yle vedalaşmayı planladığı ileri sürüldü.

ÇOK SAYIDA BAŞARIYA İMZA ATTI

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza attı. Yaklaşık dört sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanan Icardi, takımın hücum hattında belirleyici rol oynadı. Bu sezon 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergileyen deneyimli forvet istediği gibi forma şansını bulamamıştı.

Fenerbahçe'de Asensio'ya Üç Talip Birden Fenerbahçe'de Asensio'ya Üç Talip Birden
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş'a El Bilal Toure’den Kötü Haber, Derbiyi Kaçıracak Beşiktaş'a Kötü Haber, Derbiyi Kaçıracak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - ABD ve İran'dan Karşılıklı 48 Saat Resti '48 Saat İçinde Su Depolayıp, Telefonlarınızı Şarj Edin'
İstanbul Fatih'te İki Bina Çöktü! Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor