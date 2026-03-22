Galatasaray Kararını Verdi... Icardi'yle Yollar Ayrılıyor mu?

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, kulislerde dikkat çekici bir iddia öne çıktı. Fanatik Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim uzun süredir gündemde olan sözleşme uzatma konusunu rafa kaldırdı. Bu çerçevede kulübün, sezon sonunda Icardi'yle vedalaşmayı planladığı ileri sürüldü.

ÇOK SAYIDA BAŞARIYA İMZA ATTI

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza attı. Yaklaşık dört sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanan Icardi, takımın hücum hattında belirleyici rol oynadı. Bu sezon 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergileyen deneyimli forvet istediği gibi forma şansını bulamamıştı.

