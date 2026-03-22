Arsenal Yine Finalde Takıldı... Kupa City'nin

Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın kaderi, ikinci yarıda atılan iki golle belirlendi.

Son Güncelleme:
Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Wembley’de oynanan karşılaşmada City, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Maçın kilidini açan isim, 60 ve 64. dakikalarda sahneye çıkan Nico O’Reilly oldu. Kısa sürede gelen iki gol, finalin kaderini belirledi.

ARSENAL'İN FİNAL KABUSU

Bu sonuçla Manchester City, son 10 yılda 5. kez Lig Kupası’nı kazanırken toplam şampiyonluk sayısını 9’a yükseltti. Öte yandan Arsenal’in finaldeki şanssızlığı sürdü. Londra ekibi, bu kupada çıktığı son 4 finalden de mağlubiyetle ayrıldı.

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'de Asensio'ya Üç Talip Birden Fenerbahçe'de Asensio'ya Üç Talip Birden
Galatasaray Kararını Verdi... Icardi'yle Yollar Ayrılıyor mu? Galatasaray Icardi Kararını Verdi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - ABD ve İran'dan Karşılıklı 48 Saat Resti '48 Saat İçinde Su Depolayıp, Telefonlarınızı Şarj Edin'
Futbolcu Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor... İzzet Yıldızhan da Gözaltında: Neyle Suçlanıyor? İzzet Yıldızhan da Gözaltına Alındı: Neyle Suçlanıyor?
İstanbul Fatih'te İki Bina Çöktü! Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı Enkazdan Çıkarılan 11 Kişiden Biri Öldü, Biri Ağır Yaralandı
Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor Örgüt Üyeleri Dört Kategoriye Ayrılacak: Tarih Verildi! Yasal Düzenleme TBMM'ye Geliyor
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti