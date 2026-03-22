Arsenal Yine Finalde Takıldı... Kupa City'nin

Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Wembley’de oynanan karşılaşmada City, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Maçın kilidini açan isim, 60 ve 64. dakikalarda sahneye çıkan Nico O’Reilly oldu. Kısa sürede gelen iki gol, finalin kaderini belirledi.

ARSENAL'İN FİNAL KABUSU

Bu sonuçla Manchester City, son 10 yılda 5. kez Lig Kupası’nı kazanırken toplam şampiyonluk sayısını 9’a yükseltti. Öte yandan Arsenal’in finaldeki şanssızlığı sürdü. Londra ekibi, bu kupada çıktığı son 4 finalden de mağlubiyetle ayrıldı.

