Fenerbahçe'de Asensio'ya Üç Talip Birden

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden biri olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla adeta yeniden doğdu. Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 30 yaşındaki İspanyol yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

ÜÇ TALİP BİRDEN

Bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla göz dolduran Asensio'ya ülkesinden yoğun ilgi var. Atletico Madrid, Sevilla ve özellikle Villarreal, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

VİLLEREAL’DAN YAKIN MARKAJ

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Villarreal'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor.

Asensio, bu sezon 36 maçta forma giydi. İspanyol yıldız, 13 gol ve 14 asist üreterek toplam 27 gole direkt katkı sağladı. Süper Lig özelinde 23 maçta 11 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Matador, 2.712 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Sarı-lacivertliler, Asensio için net bir tutum sergiliyor. Kulüp yönetimi, oyuncunun bonservisi konusunda 25-30 milyon Euro bandını belirledi ve bu rakamın altına kesinlikle inmeyecekleri vurguladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Asensio'nun transferi, Fenerbahçe için büyük bir kâr potansiyeli taşıyor.

2025 yazında PSG'den gelen Asensio'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. İstanbul'da mutlu mesut bir dönem geçiren tecrübeli 10 numara, milli arada İspanya Milli Takımı'na davet almamasına rağmen umudunu koruyor.

Kaynak: Fanatik