Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.

TRUMP'TAN 'HÜRMÜZ'Ü AÇIN' ÇAĞRISI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik tehdit dolu bir açıklama yaptı. Küresel enerji arzının kilit noktası haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı tehdidine karşılık, böyle bir durumda ABD ve İsrail’in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve Siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA