İstanbul’a 100 Bin Konut Projesinde Son Viraj: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak

Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından İstanbul’da 100 bin, Çorum’da ise 2 bin 867 konut için hak sahipleri belirlenerek kura süreci tamamlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

İstanbul’daki kura çekiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye genelinde yürütülen büyük sosyal konut projesinde sona yaklaşılmış olacak.

Pandemi sonrası oluşan ekonomik dalgalanmalar ve artan enflasyon, konut fiyatları ile kiraları ciddi şekilde yükseltirken, 6 Şubat depremleri bu süreci daha da derinleştirdi. Hükümet, barınma sorununu büyümeden kontrol altına almak ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir sosyal konut hamlesi yaptı.

2027’DE TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

29 Aralık 2025 ile 9 Mart 2026 tarihleri arasında 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, bayram sonrası yapılacak çekilişlerle süreç tamamlanacak. Proje kapsamında birçok ilde on binlerce konut inşa edilecek ve teslimatlar Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

% 10 PEŞİNAT 240 AY VADE

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Farklı metrekarelerde 1+1 ve 2+1 seçenekleri bulunan konutların taksitleri bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Hak sahipleri arasında şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için belirli kontenjanlar ayrıldı.

YALNIZCA KONUT DEĞİL, YENİ YAŞAM ALANLARI

Proje yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda mahalle konakları, sağlık merkezleri, anaokulları, spor alanları ve sosyal tesisler de inşa edilerek yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Kaynak: Haber Merkezi