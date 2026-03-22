İran'ın Vurduğu Arad'da İsrailli Bakana Soğuk Duş: Şehrimden Defol! Sen Bir Nazi'sin, Yahudi Nazi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'daki İran-ABD-İsrail savaşı 23. gününde sürerken, İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı ve çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin harekete geçerek soruşturma başlattı.

'ŞEHRİMDEN DEFOL GİT, SEN BİR NAZİ'SİN'

Öte yandan, yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e, yerel halk çok sert tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" dediği görüldü.

İRAN'DAN '200 KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI' İDDİASI

İran'ın Fettah, İmad ve Kadr balistik füzeleriyle gerçekleştirdiğini duyurduğu saldırıda, Tasnim Haber Ajansı'na göre 200 kişi öldü ve yaralandı. Bölgede büyük bir yıkım gerçekleştiği görüldü.

Yediot Aharonot gazetesine göre ise, Dimona ve Arad'a yapılan bombardıman sonucu yaralı sayısı 175'e yükseldi.

NETANYAHU'DAN 'ZOR BİR GECE' AÇIKLAMASI

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "zor bir gece" geçirdiklerini ifade etti.

Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir gecegeçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti. Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılara devam edeceklerini de belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi