İstanbul'da Parkta Ceset Bulundu

İstanbul Ümraniye'de parkta hareketsiz halde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta yaşandı.

Alınan bilgiye göre, parkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri parkta çalışma yaptı. İncelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

