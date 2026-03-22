Kenan Yıldız Golünü Attı, Juventus Tarihine Geçti

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının 1-1’lik beraberlikle ayrıldığı Sassuolo maçta attığı golle kulüp tarihine geçti.

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında ağır yara aldı.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ

Juventus’un maçtaki tek golünü Kenan Yıldız kaydederken, milli futbolcu attığı bu golle siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında fileleri havalandıran yıldız isim, ligde 10. golüne ulaştı.

4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız, Juventus tarihinde bir Serie A sezonunda 21 yaşına gelmeden çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu olma onuruna erişti.

Bu sezon Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistle 21 gole doğrudan katkıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

