Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde hayvancılıkla uğraşan Orhan Küçükkaya, son 2 hafta içerisinde 50’den fazla yeni doğan kuzusunun aniden öldüğünü belirtti.

HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖSTERMİYORLAR

Küçükkaya, kuzuların herhangi bir belirti göstermeden bir anda yere düşerek öldüğünü ifade ederek, durumun neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

Benzer ölümlerin yalnızca Oğuz köyüyle sınırlı olmadığı, Erzincan genelinde de bazı üreticilerin aynı sorunla karşılaştığı öğrenildi.

Yeni doğan kuzularda görülen ani kayıplar, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan yurttaşlar arasında endişeye yol açtı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan yurttaşlar, kuzuların ölme nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti. Veteriner hekimler ve tarım yetkililerinin sorunun kaynağını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan yurttaşlar, daha fazla kayıp yaşanmadan çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Öte yandan yaşanan kuzu kayıplarının ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilirken, üreticiler yetkililerden acil destek bekliyor.

Kaynak: İHA