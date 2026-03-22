Beşiktaş'a El Bilal Toure’den Kötü Haber, Derbiyi Kaçıracak

Üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure’den Beşiktaş'a kötü haber geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, normalde 2 hafta içerisinde dönmesi bekleniyordu.

Ancak Malili futbolcunun, 26 Nisan’da oynanacak Karagümrük mücadelesine kadar formasından uzak kalabileceği belirtildi.

DERBİYİ KAÇIRACAK

Bu süre içerisinde genç oyuncu ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de sahadaki yerini alamayacak.

15 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Toure’nin 15 milyon eoruluk satın alma bedeli bulunurken, 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Kaynak: Haber Merkezi