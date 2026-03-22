Beşiktaş'a El Bilal Toure’den Kötü Haber, Derbiyi Kaçıracak

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan El Bilal Toure’den Siyah-Beyazlı teknik ekibe kötü haber geldi. İki hafta içinde sahalara dönmesi beklenen yıldız ismin ben az 1 ay daha sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure’den Beşiktaş'a kötü haber geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, normalde 2 hafta içerisinde dönmesi bekleniyordu.

Ancak Malili futbolcunun, 26 Nisan’da oynanacak Karagümrük mücadelesine kadar formasından uzak kalabileceği belirtildi.

DERBİYİ KAÇIRACAK

Bu süre içerisinde genç oyuncu ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de sahadaki yerini alamayacak.

15 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Toure’nin 15 milyon eoruluk satın alma bedeli bulunurken, 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Alperen Şengün Double-Double Yaptı, NBA'de Rockets Kazandı Alperen Şengün'den Double-Double
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Liverpool Maçında Yıldızlaşmıştı: Premier Lig Devleri Uğurcan'ın Peşine Düştü Premier Lig Devleri Uğurcan'ın Peşine Düştü
Kenan Yıldız Golünü Attı, Juventus Tarihine Geçti Kenan Yıldız Tarihe Geçti
Altın Geldi... Tuğçe Beder Zirvede Altın Geldi... Tuğçe Beder Zirvede
ABD, İsrail ve İran Savaşında 23'üncü Gün | CANLI BLOG - İran'dan 'En Az 200 Kişiyi Öldürdük' İddiası İran, En Az 200 Kişiyi Öldürdüğünü İddia Etti
Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti Savaşın Kilit Noktası Hürmüz Boğazı: Trump 48 Saat Verdi, İran Rest Çekti
İran'ın Vurduğu Arad'da İsrailli Bakana Soğuk Duş: Şehrimden Defol! Sen Bir Nazi'sin, Yahudi Nazi İran'ın Vurduğu Arad'da İsrailli Bakana Soğuk Duş
Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor Erzincan'da Gizemli Hastalık Alarmı: Kuzular Birer Birer Ölüyor, Kimse Çare Bulamıyor
İstanbul’a 100 Bin Konut Projesinde Son Viraj: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak İstanbul’a 100 Bin Konut Projesinde Son Viraj: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak