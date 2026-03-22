Beşiktaş'a El Bilal Toure’den Kötü Haber, Derbiyi Kaçıracak
Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan El Bilal Toure’den Siyah-Beyazlı teknik ekibe kötü haber geldi. İki hafta içinde sahalara dönmesi beklenen yıldız ismin ben az 1 ay daha sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure’den Beşiktaş'a kötü haber geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, normalde 2 hafta içerisinde dönmesi bekleniyordu.
Ancak Malili futbolcunun, 26 Nisan’da oynanacak Karagümrük mücadelesine kadar formasından uzak kalabileceği belirtildi.
DERBİYİ KAÇIRACAK
Bu süre içerisinde genç oyuncu ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de sahadaki yerini alamayacak.
15 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Toure’nin 15 milyon eoruluk satın alma bedeli bulunurken, 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
