Mutluluğa Giderken… Nişanlı Çift Kazada Can Verdi

Isparta’da meydana gelen trafik kazası, iki gencin hayatını yarım bıraktı. Mustafa Kılıç (23) ile nişanlısı Gizem Ateş (19), iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Isparta-Burdur kara yolu Ağlasun Kavşağı’nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa Kılıç’ın kullandığı otomobil ile A.E.B. idaresindeki başka bir araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan genç çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.