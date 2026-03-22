83 Suç Kaydı Olan Hırsız Yakayı Ele Verdi: Dolapta Yakalandı, Tepkisi 'Pes' Dedirtti

Adana’da bir evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelinin dikkat çeken bir suç geçmişi olduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki Y.U.’nun hırsızlıktan 83 ayrı kaydı bulunduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheli, girdiği evden 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 yüzük ve 100 bin TL nakit para alarak kaçtı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüphelinin Osmaniye’de saklandığı adres tespit edildi.

'TERÖRİST Mİ YAKALADINIZ'

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.U., evdeki bir dolabın içinde gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, evden çıkarıldığı sırada polislere "Terörist mi yakaladınız?" diye bağırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altın ve nakit paranın akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA