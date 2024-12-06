Galata Kulesi'nde Korku Dolu Anlar: 19 Yaşındaki Genç Düştü mü Yoksa İntihar mı Etti?

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. 19 yaşındaki Emre K., Galata Kulesi'nden aşağı düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAZA MI İNTİHAR MI?

Emre K.'nın dengesini kaybederek kuleden aşağı düştüğü belirtildi. Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından ise gencin atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: DHA