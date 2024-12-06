İlkokul Öğrencileri Hastanelik Oldu
Siirt’in Pervari ilçesinde 11 öğrenci hastanelik oldu. Öğrenciler, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
11 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU
Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA