İlkokul Öğrencileri Hastanelik Oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde 11 öğrenci hastanelik oldu. Öğrenciler, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlkokul Öğrencileri Hastanelik Oldu

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

11 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

İlkokul Öğrencileri Hastanelik Oldu - Resim : 1

Kaynak: DHA

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