Bakkaldan Çikolata Alan 7 Çocuk Zehirlendi

Siirt’te bakkaldan çikolata aldıktan sonra bir süre sonra rahatsızlanan 7 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakkaldan Çikolata Alan 7 Çocuk Zehirlendi

Siirt'in Pervari ilçesinde iddiaya göre, bakkaldan çikolata alan çocuklar, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk zehirlenme şüphesiyle Pervari Devlet Hastanesine sevk edilirken, 3 çocuk da aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bakkaldan Çikolata Alan 7 Çocuk Zehirlendi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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