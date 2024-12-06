Bakkaldan Çikolata Alan 7 Çocuk Zehirlendi

Siirt'in Pervari ilçesinde iddiaya göre, bakkaldan çikolata alan çocuklar, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk zehirlenme şüphesiyle Pervari Devlet Hastanesine sevk edilirken, 3 çocuk da aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA