Bakkaldan Çikolata Alan 7 Çocuk Zehirlendi
Siirt’te bakkaldan çikolata aldıktan sonra bir süre sonra rahatsızlanan 7 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde iddiaya göre, bakkaldan çikolata alan çocuklar, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk zehirlenme şüphesiyle Pervari Devlet Hastanesine sevk edilirken, 3 çocuk da aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA