Nişanlanan Eski Sevgilisini Öldüren Kadın, İntihar Etti

Adana'da seyir halindeki otomobili süren eski sevgilisini ensesinden vurarak öldüren kadın, aynı silahla göğsüne sıkarak yaşamına son verdi. Kadının eski sevgilisini başkasıyla nişanlandığı için öldürdüğü iddia edildi.

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Nişanlanan Eski Sevgilisini Öldüren Kadın, İntihar Etti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, iddiaya göre, Ebru Ayşe Beyaz (27) ve Ramazan Arıcı (26) bir süre önce ilişkilerini bitirdi. Ramazan Arıcı'nın bu sürede başkasıyla nişanlandığı öne sürüldü. Ebru Ayşe Beyaz, Ramazan Arıcı ile konuşmak için buluştu.

Nişanlanan Eski Sevgilisini Öldüren Kadın, İntihar Etti - Resim : 1

Arıcı'nın kullandığı hafif ticari araca binen Beyaz ile Arıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ebru Ayşe Beyaz, yanında getirdiği tabanca ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'nın ensesine ateş açıp öldürdü. Beyaz aynı tabanca ile kendi yaşamına son verdi. Bu arada hafif ticari araç ise bir ağaca çarparak durabildi.

Nişanlanan Eski Sevgilisini Öldüren Kadın, İntihar Etti - Resim : 2
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arıcı ve Beyaz'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Ebru Ayşe Beyaz'ın Ramazan Arıcı'yı nişanlanmasını hazmedemediği için öldürdüğü öne sürüldü.

Kaynak: İHA

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