5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu

İzmir’de 5 gündür kayıp olan Parkinson hastası 65 yaşındaki Mehmet Etiz ormanda ağaca asılı halde bulundu. Olay yerindeki ekipler ilk incelemelerinde yaşlı adamın intihar ettiğini iddia etti.

Son Güncelleme:
5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde Parkinson hastası Mehmet Etiz, 29 Kasım'da ayrıldığı Torbalı'daki evine bir daha geri dönmeyince, Etiz'den haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu - Resim : 1

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı cesedini buldu. İlk inceleme sonrası Etiz’in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu - Resim : 2

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Belediye Başkanına Makam Odasında Darpta Yeni Gelişme Makam Odasındaki Darpta Yeni Gelişme
SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu
RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz RTÜK NOW TV için Harekete Geçti! Ekranda Göremeyeceksiniz
Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı