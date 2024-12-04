5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu
İzmir’de 5 gündür kayıp olan Parkinson hastası 65 yaşındaki Mehmet Etiz ormanda ağaca asılı halde bulundu. Olay yerindeki ekipler ilk incelemelerinde yaşlı adamın intihar ettiğini iddia etti.
İzmir’in Torbalı ilçesinde Parkinson hastası Mehmet Etiz, 29 Kasım'da ayrıldığı Torbalı'daki evine bir daha geri dönmeyince, Etiz'den haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı cesedini buldu. İlk inceleme sonrası Etiz’in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA
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